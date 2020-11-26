247 ‏عملية جراحية ‏والكشف على 4090 شخصا.. حصاد قافلة الأزهر في الواحات

اختتمت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، عملها بعد توقيع ‏4090 كشفًا طبيًا، وإجراء ‏‏247 عملية جراحية بالمجان، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، ‏والعظام، والمسالك البولية، والأسنان، إضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة، ‏وسط إقبال كبير من أهالي الواحات الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها‎.‎

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على ‏قوافل الأزهر، في بيان للأزهر، بأنّ القافلة عملت في ‎الفترة من 21 نوفمبر حتى 26 نوفمبر، على فترتين صباحية ومسائية، نظرًا للإقبال الكبير، مبيّنًا أنّ الأزهر يعمل على ‏اختيار المناطق الأكثر فقرًا لتوفير الخدمات الطبية لهم، انطلاقًا من دور الأزهر الاجتماعي ‏والتنموي.‏

وضمّت القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، ‏العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، ‏المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، وأمراض النساء".‏

وتعد القافلة، التاسعة التي يرسلها الأزهر إلى منطقة الواحات البحرية، إضافة إلى ‏العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، وبني سويف، فضلًا ‏عن إرسال قافلة إلى جمهورية تشاد في شهر فبراير‎.‎

وتأتي القوافل في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف ‏القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، وانطلاقًا من الدَّور ‏الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذي يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوي والتعليمي‎.‎

وكانت قافلة الأزهر الطبية والإغاثية، اختتمت أعمالها في محافظة بني سويف وقرى (بني عقبة- العجرة- الفقيرة) التابعين لمركز ببا، بعد أن وقعت الكشف الطبي خلال يومين على أكثر من 1886 شخصًا في 9 تخصصات (رمد- عظام- باطنة- نساء وتوليد- مسالك- جراحة- أطفال- جلدية- أنف وأذن).

ووزّع أعضاء القافلة بتوزيع مواد إغاثية لـ1000 أسرة، فضلًا عن توزيع 200 شنطة مدرسية، إضافة إلى المواد الغذائية، وجرى عقد امتحانات محو أمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لـ100 شخص نجح منهم ما يقارب الـ70%.