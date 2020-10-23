بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

ينقل الآن التليفزيون المصري بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف قد أعلن مسبقا أن خطبة الجمعة ستكون تحت عنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.