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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

كتب:

نرمين عفيفي
11:38 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
لقطة من شعائر صلاة الجمعة بالتلفزيون المصري

لقطة من شعائر صلاة الجمعة بالتلفزيون المصري

ينقل الآن التليفزيون المصري بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

وكان الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف قد أعلن مسبقا أن خطبة الجمعة ستكون تحت عنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

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"نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة