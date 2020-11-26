شعبة الخضر: أسعار الطماطم تتراجع.. وأسواق الجملة لم تتأثر بالأمطار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مصر ووصل بعضها لحد السيول خلال الأيام الماضية، لم تؤثر على وارد أسواق الجملة.

وأكد "نجيب" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن حالة الطقس والأمطار لم تؤثر على المحاصيل الزراعية المزرعة، ولم تظهر أي زيادة في أسعار أي صنف من أصناف الخضر والفاكهة حتى الآن.

وأهاب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بالمواطنين عدم القلق إزاء ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه لم تظهر مشاكل حتى الآن تسبب الإزعاج أو قلق في المجتمع من نقص المعروض وزيادة الأسعار.

وقال إن الحكومة تقوم بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة، وغيرها من المنافذ لمواجهة أي تقلبات جوية سيئة.

ولفت إلى قيام أجهزة المحافظة بتكثيف خدماتها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة وسحب مياه الأمطار من أماكن البيع في الأسواق لسهولة الحركة، مشيرًا إلى أن طرح محاصيل العروة الشتوية تباعًا في الأسواق ساهم في تراجع الأسعار.

وأوضح أنه في حال استمرار عدم استقرار حالة الطقس سيتم الإعلان رسميًا عن التضرر أو تراجع الإنتاج، إذا أدى الوضع لعدم الاستقرار في الأسواق، كحدوث زيادة الأسعار أو نقص في المعروض، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأوضح "نجيب"، أن جميع أصناف الخضر والفاكهة متوفرة في الأسواق بزيادة المعروض، ورصد استمرار تراجع سعر الطماطم لتباع جملة من 4 إلى 6 جنيهات، وفى التجزئة من 7 لـ 10جنيهات للكيلو، أي بفارق تراوح بين جنيه وجنيهين فى الكيلو مقارنة بأمس، بعد تراجع أسعارها تدريجيًا نظرًا لزيادة معروضها في جميع المحافظات وبالتحديد الوجة القبلي.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، الفاصوليا تباع بـ 3.5 مقابل 20 جنيها، والكوسة تباع بـ 3جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان يباع بـ 3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ 3.5 مقابل 8 جنيهات والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ 3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيه، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.