سوق الجمعة الجديد يستقبل الباعة: 5 أسواق ليس بينها "الحيوانات"

على بعد كيلو متر من سوق التونسى القديم الشهير بـ "سوق الجمعة"، يوجد سوق التونسى الجديد بالبساتين الذى شرعت محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات فى بنائه منذ عامين، وتم افتتاحه منذ يومين لاستيعاب 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، كانت عبارة عن عشش وبوص وأعمدة خشب، جار إزالتها، وتضم أنشطة مختلفة من أثاث وأدوات صحية والوميتال وخردوات وأدوات مكتبية وخلافه حيث كان يحوى السوق من" الأبرة للصاروخ" حتى تجارة الحيوانات.

الباعة: السوق الجديد انتشلنا من الفوضى ومخاطر الحرائق والسرقة

يستقبل السوق الجديد السيارات التى تنقل بضائع الباعة الذين تم تسليمهم المحلات تباعا وفى انتظارهم فريق من المتابعة الميدانية بأحياء الخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين.

وأبدى الباعة الذين تم نقلهم من سوق التونسى القديم الشهير بـ "سوق الجمعة" إلى سوق التونسى الحضارى الجديد، سعادتهم بالانتقال للموقع الجديد، مؤكدين أن السوق الجديد سيكون فيه كل البضائع مثل السوق القديم، مؤكدين أنه تم انتشالهم من الفوضى والعشوائية والمخاطر من حوادث وحرائق وأعمال سرقة والافتراش بالشوارع وتحت العشش إلى موقع منظم وأمن وله إدارة .

أم مصطفى: كل الشكر للرئيس راعى البسطاء وهشتغل فى السوق لحد ما أموت

وقالت أم مصطفى تاجرة الخردة والانتيكات، بعد انتقالها إلى السوق الجديد، كنا نعانى من مخاطر عديدة داخل السوق القديم وأنا موجودة بالسوق منذ 20 عاما وزبائنى من كل دول العالم لشراء التحف والانتيكات ولقبونى بـ " ملكة الانتيكات"، وأوجه الشكر للرئيس السيسى على معاونته ودعمه للمواطنين البسطاء واهتمامه بالبائع البسيط.

وأضافت، كنا فى السوق القديم نعرض بضاعتنا فى عشش وتأتى الحرائق لتدمر كل شئ وتحدث خسائر لا طاقة لنا بها، وكنا نتعرض للسرقة باستمرار، أما حاليا بعد النقل للسوق الجديد تم انتشالنا من الضياع والوباء بالعمل فى مكان آمن ومغلق ومنظم .

وتابعت أم مصطفى وهى تزغرد، نشكر كل مسئول ساعدنا والمحافظة وفرت لنا سيارات بالمجان لنقل بضائعنا بدون مقابل، قائلة: "أنا عمرى 60 عاما وهشتغل فى السوق وأجيب لقمة عيشي لحد ما أموت ومش هعتمد على أولادى هما شباب ربنا يعينهم".

أم مجدى: كنا نعرض فى الشارع وتعرضت للسرقة

من جانبها أكدت أم مجدى، تاجرة خردوات، أن السوق الجديد أمان لنا ففى الأسبوع الماضى تعرضت لسرقة أدوات صحية، ومن قبلها غرفة نوم اتسرقت من عندى، ونحن نعرض بضاعتنا فى باكيات بالشارع، ولا تسلم من حوادث السرقة التى أضرت بنا ونالت من أرزاقنا، والحمد لله على كل شئ، وكنت أتمنى أن أحصل على محل مساحته أكبر لكن كل اللى يجيبه ربنا خير.

سعد: اقتراب مسافة السوق الجديد من القديم ميزة لوصول الزبائن

وقال نبيل سعد، تاجر أدوات صحية، "بفضل الله استلمت المحل داخل السوق الجديد وننتظر الحصول على العقد، وأتوجه بالشكر للرئيس السيسى قلبه دائما مع البسطاء وانتشالهم من العشوائيات، وأنا أعمل فى سوق الجمعة من 25 عاما، وقتها كنت فى المرحلة الإعدادية وكنت اشتغل باليومية مع التجار ومن سنوات فتحت محلا خاص بى".

وأضاف "السوق الجديد قريب من السوق القديم وهى ميزة عشان الزبائن تعرف توصل لنا بسهولة، وعموما الأرزاق بيد الله، وأرى أن المكان منظم بعكس السوق القديم فالحريق فى إحدى السنوات دمر الدنيا وخرب بيوت ناس كتير".

فرجانى: كنت فى محل بوص وعروق واتمنى وضع لافتات إرشادية للجمهور

وقال رضا فرجانى، تاجر الوميتال، "أعمل فى السوق القديم من عام 94 وكان المحل عبارة عن بوص وعروق، أما السوق الجديد فيعتبر نقلة كبيرة ونظام حديث متطور ونتمنى من المسئولين وضع لافتات إرشادية لتعريف الجمهور بمكان السوق حتى يحدث إقبال على السوق".

محمد: تعرضنا لخسائر فى السوق القديم بسبب الحرائق

وقال محمد على، تاجر أساس مكتبى، "أنا موجود فى السوق القديم من 15 عاما، وتعرضنا لخسائر كتير فى السوق القديم بسبب الحرائق، أما السوق الجديد فهو نظيف وجاهز وعايزين الزبون يعرف المكان وعايزين الدولة والمحافظة تساعدنا".

محافظ القاهرة: السوق الجديد يستوعب 5 أسواق عشوائية

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أعمال إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة واستبداله بسوق حديث، تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية.

وأكد محافظ القاهرة ان سوق التونسي القديم الذي يضم 5 أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة مما يمثل خطر كبير على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال وبالتالى تم العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالى وحضارى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسى الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى، ويتكون السوق من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا سيضمهم سوق الخردة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه روعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم ، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، و تم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات و يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية.

نائب المحافظ: السوق القديم كان قنبلة موقوتة

وقالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقةالجنوبية، إن المشروع ياتى استكمالا للمشروعات القومية الهامة التى تمس المواطن بشكل مباشر وإضافة طابع جمالى وحضارى يليق بالمواطن المصرى وتوفير كل سبل الراحة والامان له بشكل حضارى وراقى،مؤكده أنه تم التفاهم والحوار مع البائعين بحضور رؤساء احياء الخليفة والمعادى والبساتين ومصر القديمة قبل ازالة السوق بهدف تطوير المنطقة من ناحية ومنع تكرار حوادث الحرائق وشدة خطورتها على حياة السكان من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن السوق القديم كان قنبلة موقوتة ويقع على مساحة شاسعة ويمتد لـ 3 شوارع رئيسية من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية قاتمة تنذر باحتمال وقوع كارثة فى أى وقت نظراً لتلاصق العشش.

وأكدت أنها تتابع أعمال الإزالة وتسكين الباعة أولا بأول بالتنسيق الأجهزة التنفيذية والشرطة ومتابعة مستمرة من محافظ القاهرة حيث تتم عملية تسكين للباعة بالمحلات المخصصة لهم على الوجه الأكمل ونقل بضائعهم فى الحال فالدولة أوفت بوعدها بتوفير مكان أفضل وأمن لهم وعلى مسافة قريبة جدا من السوق القديم لضمان وصول العملاء "الزبائن" لهم، وأوضحت أن موقع السوق الجديد كان عبارة عن محطة مناولة لتجميع المخلفات وتم تطويرها، تم إنشائه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لكل أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق، ومزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه بالاضافة إلى إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء للحريق كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما اكدت على وجود كاميرات مراقبة يتم نشرها المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

جودة: لا مكان لبيع الحيوانات داخل السوق الجديد

من جانبه، أكد اللواء احمد جودة، رئيس حى البساتين، أن أعمال تسليم الباعة للمحلات مستمرة طبقا بكشوف الحصر متضمنة الاسم والرقم القومى والنشاط حيث يستوعب السوق الجديد مع موقع الارض الجديدة المجاورة للسوق نحو 580 بائعا، لافتا إلى وجود فريق عمل داخل السوق الجديد لمتابعة خطوات التسليم اولا باول دون أى عقبات،لافتا إلى أن كل بائع يتم تسليمه المحل الخاص به مع وجود سيارة من المحافظة تنقل له البضاعة بدون اى مقابل ،مؤكدا أن السوق الجديد بعد كل وسائل الأمان والحماية ومزود بكاميرات مراقبة .

وأشار إلى أن السوق الجديد لن يسمح داخله بتجارة الحيوانات من قطط وكلاب وثعابين وسلاحف وغيرها كما كان يحدث فى السوق القديم، ولا توجد أماكن مخصصة لتلك التجارة داخل السوق الجديد.