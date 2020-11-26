ختام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة - 3"

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة- 3"، الذي جرى تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية على مدار عدة أيام، بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والروسية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية، شملت العديد من تشكيلات الإبحار، والدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وتأمين هدف حيوي بالبحر وتقديم المعاونة لقطر سفينة بالبحر، وتمرين البحث والإنقاذ.

كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، والتي أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف، فضلا عن تنفيذ تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، والتدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية للجانبين عدد من الأنشطة المشتركة، وأظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب والقدرة على حل المواقف الطارئة بنجاح، من خلال مركز القيادة المشترك للجانبين.

واختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة، وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التي أبرزها التدريب، كما تم تنظيم مؤتمر صحفي لقادة الوحدات من الجانبين المصري والروسي، استعرضا خلاله أهمية التدريب لما يمثله من إضافة قوية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم القتالية على مسارح العمليات البحرية العالمية.

يأتي التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة -3"، استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقى مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.