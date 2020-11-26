الصحة: الموجة الأولى لكورونا علمتنا الكثير.. ومستعدون للثانية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الموجة الأولى من فيروس كورونا علّمت المنظومة الصحية والأطقم الطبية الكثير، مؤكدة أنّ الأطقم الطبية والمنظومة الصحية أكثر استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس، وأكثر جاهزية.

وحذّرت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في بورسعيد، احتفالا بمرور عام على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، المواطنين من البقاء كثيرا في أماكن مغلقة، نظرا لطبيعة فصل الشتاء، كما طالبت بالحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين.

واستكملت زايد: "اليوم نحتفل بمرور عام على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي بمصر، من خلال محافظة بورسعيد التي حققت نجاحا رغم ظروف فيروس كورونا، وحققت نجاحات على المستوى الطبي والمهني أكثر من 2.5 مليون خدمة صحية وأكثر من 40 ألف عملية جراحية متخصصة بمهارات عالية، وحققت استجابة مالية وفائض أرباح، وهي منظومة متكاملة وبها هيئات تعمل بأعلى مستوى جودة".

وأضافت زايد، خلال حديثها مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّه جرى تجهيز 5 محافظات على رأسها "الأقصر والإسماعيلية"، للانطلاق بهم أي وقت، وفي بداية العام المقبل سيتم تجهيز المحافظات الخاصة بالمرحلة الثانية لتغطية مصر بالتأمين الصحي الشامل، موضحة أنّه يوجد هيئة للرقابة والاعتماد، لاعتماد منشآت التأمين الصحي لضمان الاستدامة من حيث الجودة والاستدامة المالية.

وتابعت وزيرة الصحة أنّ أكثر من 70% من عدد السكان بمحافظات المرحلة الأولى، سجلوا في نظام التأمين الصحي الشامل، وجميعهم يتلقون الخدمات ببورسعيد بنسبة 100%.