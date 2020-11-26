انهيار جزئي بعقار في منطقة الورديان بالإسكندرية بسبب الأمطار

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة الورديان بحي غرب الإسكندرية، اليوم، بسبب الأمطار والطقس السيئ، دون حدوث أي خسائر أو إصابات.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع عبيد حسن البديني، تقاطع شارع قرة عين بمنطقة الورديان، دون إصابات.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي، وطابقيين علويين، وسقوط أجزاء من الشرفات دون أي إصابات.

وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كانت موجة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية مؤخرا، تسببت في إصابة 4 مواطنين، وإنقاذ 5 آخرين، إثر انهيار أجزاء من 4 عقارات بمناطق "محرم بك، الجمرك، المندرة، العطارين"، وشادر أمام ديوان عام المحافظة.