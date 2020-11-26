إصابة 24 عاملا في حادث انقلاب أوتوبيس غرب الإسكندرية

أصيب 24 شخصًا، اليوم الخميس، إثر انقلاب أوتوبيس يقل عمال مصنع "ليسكو للسراميك" بطريق برج العرب غربي الإسكندرية، بسبب الأمطار والطقس السيئ.

وتلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغا يفيد انقلاب أوتوبيس تابع لشركة ومصنع "ليسكو للسراميك" بمدينة برج العرب بالطريق المشار إليه، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب أوتوبيس رقم 5264 رحلات إسكندرية بعدما أصدمت به سيارة ملاكي بسبب الأمطار.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 عاملا، بينهم سائق الأوتوبيس، وذلك دون حدوث أي وفيات، وجرى نقلهم إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى برج العرب العام.

وتتعرض الإسكندرية، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة بغرب المدينة الساحلية، ورياح شمالية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.