أوباما يعود إلى المسرح السياسي بمذكراته "الأرض الموعودة"

أعلنت دار "هاشيت أنطوان" عن إصدار الترجمة العربية للجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والتى تحمل عنوان "الأرض الموعودة" في ربيع 2021، وهي ترجمة المذكرات الصادرة مؤخرا للرئيس الأمريكى الأسبق، فما سبب ظهور المذكرات فى هذا التوقيت؟ وهل هناك علاقة بين فوز بادين في انتخابات الرئيسية الأمريكية واختيار توقيت ظهور المذكرات؟!

في الغالب كان أوباما يترقب ظهور نتيجة الانتخابات الأمريكية، لنشر مذكراته، في فترة جو بادين، الرئيس الحالي، ونائب أوباما في البيت الأبيض سابقا، ويبدو أن علاقته به قوية، فقد كان أوباما أول المهنئين للرئيس الأمريكى الحالى، فور إعلان النتيجة، حيث نشر "أوباما" على "فيسبوك" صورة له مع بايدن، معربا عن سعادته بالنتيجة: "لا يمكنني أن أصف شعوري بالفخر بتهنئة رئيسنا القادم، جو بايدن، والسيدة الأولى التالية جيل بايدن".

تابع فى أوباما في منشوره: "وفي ظل ظروف لم نشهدها من قبل، ظهر الأمريكيون بأعداد لم يسبق لها مثيل، وبمجرد احتساب كل صوت، سيكون الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب هاريس قد فازا بانتصار تاريخي وحاسم".

وأكد: "نحن محظوظون لأن جو لديه ما يلزم ليكون رئيسًا ويمارس نفسه بالفعل على هذا النحو. مختتما منشوره "أخيرا.. أود أن أشكر كل من عمل، ونظم ، وتطوع في حملة بايدن ، وكل أمريكي شارك بطريقته الخاصة، وكل من صوت لأول مرة، جهودك أحدثت فرقا"

وفي قراءة سريعة لمذكرات أوباما، كتب الشاعر فاروق جويدة، فى مقاله المنشور في "الأهرام" بتاريخ 23 نوفمبر الجاري: "إن عودة أوباما على مسرح الأحداث مع مذكراته الأرض الموعودة وفي هذا التوقيت لن يكون بعيدًا عن سلطة القرار في البيت الأبيض، نحن أمام رئيس سابق ونائبه وفريق عمل سكن البيت الأبيض سنوات.. في كل شيء سوف يبدو أوباما وهيلاري كلينتون ولن يتركوا بايدن يأكل الوليمة وحده"

ويوضح "جويدة": "في كتاب أوباما حديث طويل عن الشباب وأن الأنظمة العربية قد حرمتهم من العمل السياسي وفرص العمل والحياة الكريمة.. الشيء المؤكد أن ظهور أوباما الشاب الأسود الصغير قد غير كثيرًا من صورة الإدارة الأمريكية ومنحها دماء جديدة.، مؤكدا: "إن ظهور أوباما علي مسرح الأحداث في أمريكا الآن مع الرئيس بايدن وكان يومًا نائبا له لا يمكن أن يكون بعيدًا عن البيت الأبيض".

بينما نشر بارك أوباما فيديو ترويجي عن المذكرات عبر "تويتر" قائلا: "تم نشر مذكراتي، أرض الميعاد، أتمنى أن تقرأها. كان هدفي هو إعطائك نظرة ثاقبة للأحداث والأشخاص الذين شكلوني خلال السنوات الأولى من رئاستي. الأهم من ذلك كله، آمل أن تلهمك أن ترى نفسك تلعب دورًا في تشكيل عالم أفضل".