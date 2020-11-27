تعرف على تفاصيل حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي وأسعار التذاكر

يستعد الفنان علي الهلباوي إلى إحياء حفل غنائي بساقية الصاوي فرع الزمالك، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة 7:30 مساء.

ومن المقرر أن يقدم الفنان علي الهلباوي، باقة من الأناشيد الدينية والأغاني التي اشتهر بها منذ بداية مشواره الفني وحتى الوقت الحالي، كما حددت ساقية الصاوي عددا من الضوابط للحضور، حيث ذكرت أنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، وشددت على الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل للأعضاء وغير الأعضاء بفئة واحدة، وتبلغ سعر التذكرة 70 جنيها، ويمكن حجزها من خلال شباك التذاكر الخاص بساقية الصاوي، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، والدفع من خلال فوري.

والجدير بالذكر أن علي الهلباوي شارك في العديد من الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية وساقية الصاوي، وحصل على جائزة الأفضل أغنية "مرسال لحبيبتي"، ومن أشهر أغانيه "قل لمن، أنا المصري، عايز بلادي تكون أحسن".

وشارك الفنان على الهلباوي في الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان الموسيقى العربية، بالمشاركة مع فريق كايرو سستيبس، وافتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام على مسرح دار الأوبرا في 1نوفمبر الجاري.

وكان من أبرز النجوم المشاركين في مهرجان الموسيقى العربية الفنان صابر الرباعي و علي الحجار وعاصي الحلاني وهاني شاكر وكارمن سليمان وخالد سليم ومحمد الشرنوبي.