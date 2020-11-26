عبدالمعز: لا ينبغي لأحد الاعتراض على قانون الدولة إذا تبنت رأيا فقهيا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الدولة إذا تبنت رأيا فقهيا معتبرًا، وأخرجته في صورة قانون جرى فرضه، في هذه الحالة، لا يجب على أي إنسان الإعتراض على تلك القوانين، لأنها مبنية على رأي فقهي.

وأضاف، "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن الدولة لم تخترع رأيًا جديدًا، لكنه اتجاه فقهي مبني على أدلة وبراهين، وله مؤسسة دولة معنية بالإفتاء، وأجازت ذلك.

من جانبه، علق الشيخ خالد الجندي، قائلا: "ما الدولة مخدتش رأي من عندها وفرضته في الحالة دي، لا ده اتجاه فقهي، ومبني على أدلة وبراهين وله رؤية، ومؤسسة الدولة هي المعنية بالإفتاء أجازت ذلك".

خالد الجندي: فيروس كورونا من جنود الله ولا يجب لعنه

وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد قال في تصريحات سابقة له إن فيروس كورونا من جنود الله ولا يجب لعنه، مناشدًا الجميع بعدم لعن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كونه جندى من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، متابعًا: "أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم".

واستشهد بقول الله تعالى: "مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، موضحًا أن الشهيد يضحي بروحه من أجل إحياء نفس أخرى، "أعظم رسالة أن تحيى الجنس البشري".

وأشار إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخني ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذي يقف فى الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".