ضبط 4 آلاف عبوة دواء "مجهول المصدر" في حملة بالدقهلية

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الدكتور سعد مكي، اليوم الخميس، أن حملات التفتيش الصيدلي، التي يجري تنفيذها في مختلف مراكز المحافظة، بناءً على توجيهات من فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 1000 صنف دواء، وأكثر من 4 آلاف عبوة دواء ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، مؤكداً أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، وإحالتها للنيابة العامة.

وقال وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن هذه الحملات تم تنفيذها في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات هيئة الرقابة الإدارية، والمتابعة المستمرة لمحافظ الدقهلية.

وأضاف أنه جرى ضبط عبوات دواء ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

وأشار "مكي" إلى أنه تم غلق أحد الأماكن غير المرخصة، مؤكداً أنه تنفيذاً لتكليفات الرقابة الإدارية، ومتابعة المحافظ، تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفات، وإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة، بالإضافة إلى تحريز المضبوطات.

ووجه محافظ الدقهلية، في وقت سابق، وكيل وزارة الصحة لمتابعه تصرفات النيابة في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للتفتيش على الصيدليات والمنشآت العلاجية، تنفيذاً لتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية للتصدي للمخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جهة أخرى، ضبطت حملة تموينية من إدارة تموين أجا، كمية من اللحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وعبوات زيت طعام مجهول المصدر، داخل أحد المطاعم، في حملة تفتيشية بناءً على تعليمات من وكيل وزارة التموين، محمد دايرة، وبإشراف رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا.

وتشكلت حملة تموينية برئاسة أحمد فتحي حجازي، نائب رئيس مركز ومدينة أجا، يرافقه مصطفى عوض، مفتش تموين، والدكتورة عبير شومان، بإدارة الطب البيطري، وإبراهيم شعبان، ومحمد عماد، وأحمد خاطر، مفتشي الأغذية.

وتم ضبط "س. ع."، صاحب مطعم، لمخالفته الاشتراطات الصحية، وضبط 400 لتر زيت طعام بدون بيانات، وتم سحب عينات للتحليل المعملي، كما تم ضبط 30 كيلو لحوم و11 كيلو دهون غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة.