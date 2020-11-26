وزيرة الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن الموجة الثانية من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استفادت كثيرا من الموجة الأولى لفيروس كورونا، والدولة حاليا أكثر استعدادا وجاهزية، لمواجهة الفيروس.

ونصحت "زايد"، في لقاء مع قناة "Extra News" الفضائية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في بورسعيد، احتفالا بمرور عام على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، المواطنين بعدم البقاء في أماكن مغلقة لفترات طويلة في فصل الشتاء، كما يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وارتداء الكمامات.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي قال فيها إن اللقاح الأساسي هو "الماسكات" وغسل اليدين، مؤكدة أنه يجب على كبار السن عدم التواجد في أماكن مغلقة لفترة طولة.

أما بالنسبة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فأشارت الوزيرة إلى أنهم تعلموا كثيرا من الخبرات والدروس المستفادة، في تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، وهذا يسهل العمل في الخمس محافظات الأخرى، مشددة على أن هناك العديد من الخبرات الشابة التي تعمل في المنظومة، ولديهم المعرفة الكاملة للعمل.

ولفتت إلى أن البدايات تكون صعبة والنجاح ليس سهلا، إلا أنها تثق في العمل بهذا المشروع القومي، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الأطقم الطبية والمنظومة الصحية أكثر استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس، وأكثر جاهزية.

وأضافت "زايد"، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في بورسعيد، احتفالا بمرور عام على تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد: "اليوم نحتفل بمرور عام على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي بمصر، من خلال محافظة بورسعيد التي حققت نجاحا رغم ظروف فيروس كورونا، وحققت نجاحات على المستوى الطبي والمهني أكثر من 2.5 مليون خدمة صحية وأكثر من 40 ألف عملية جراحية متخصصة بمهارات عالية، وحققت استجابة مالية وفائض أرباح، وهي منظومة متكاملة وبها هيئات تعمل بأعلى مستوى جودة".

وأضافت زايد، أنّه جرى تجهيز 5 محافظات على رأسها "الأقصر والإسماعيلية"، للانطلاق بهم أي وقت، وفي بداية العام المقبل سيتم تجهيز المحافظات الخاصة بالمرحلة الثانية لتغطية مصر بالتأمين الصحي الشامل، موضحة أنّه يوجد هيئة للرقابة والاعتماد، لاعتماد منشآت التأمين الصحي لضمان الاستدامة من حيث الجودة والاستدامة المالية.