وزيرة الصحة تحذر من التجمع لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك غدا

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جماهير كرة القدم من التجمع في المقاهي والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تجنبا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في كلمتها على هامش انعقاد الملتقى السنوي الأول لهيئة الرعاية الصحبة، الذي عقد في مركز ثقافة بورسعيد، اليوم، أن قطاع الطب الوقائي أعد خطة محكمة لتأمين المباراة ومنع تفشي العدوى بين المتابعين، مطالبة الشعب المصري بمشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية.

ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم .. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومي العربي.

وأشار مجاهد إلى أن هذا الملتقى يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.