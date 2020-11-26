وزيرة الصحة: نسبة الإشغال في رعايات الصدر والحميات لا تتجاوز الـ25%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة مستعدة بشكل تام لمواجهة أي زيادات محتملة في إصابات فيروس كورونا، تزامنا مع بدء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في كلمتها على هامش انعقاد الملتقى السنوي الأول لهيئة الرعاية الصحبة، الذي عقد في مركز ثقافة بورسعيد، اليوم، أن جميع مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال وعلاج أي زيادة في حالات كورونا.

وقالت إن نسبة الإشغال في أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات الصدر والحميات لا تزيد عن 25% مؤكدة أن الوزارة مستعدة للدفع بـ320 مستشفى للمساهمة في علاج حالات الإصابة بكورونا في حال زيادة معدلات الإصابات.

ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم .. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي.

وأشار مجاهد إلى أن هذا الملتقى يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102201 حالة حتى اليوم.