النمسا تشدد إجراءات الأمن حول الكنائس تحسبا للهجمات الإرهابية

قال وزير الداخلية النمساوي، إن بلاده قررت تشديد إجراءات الأمن حول الكنائس تحسبا لتكرار هجمات مماثلة لذلك الهجوم الذي شنه متشدد قرب دار للعبادة وقتل فيه 4 أشخاص مطلع هذا الشهر.

وقتلت الشرطة المهاجم الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما وولد ونشأ في فيينا، بعد أن أطلق النار على المارة والحانات في الثاني من نوفمبر. وتحقق السلطات في أمر 21 شخصا ومددت احتجاز عشرة للاشتباه في أن لهم صلة بالهجوم، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، في تصريح صحفي إن "نتائج التحقيق حتى الآن تظهر أنه لا يمكن استبعاد أن الجاني أراد أيضا أن يستهدف عمدا ضحايا في كنائس".

وأضاف: "ولذلك سيكون هناك تعزيز لحماية الكنائس اعتبارا من اليوم"، مشيرا إلى أن الهدف هو التحوط لهجمات مماثلة في "المرحلة الحساسة" التي تلت هجوم الثاني من الشهر الجاري وحتى احتفالات عيد الميلاد.

ولم تعرف بعد الكثير من المعلومات المتعلقة بملابسات الهجوم في فيينا، والتي تتضمن كيفية وصول المسلح للموقع الذي نفذ فيه جريمته في وسط العاصمة النمساوية.

أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، في وقت سابق من الشهر الجاري، مصادرة 20 مليون يورو، من أموال جماعة الإخوان، ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة، مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.

وقال نيهمر، إنه جرى ضبط 100 ألف يورو كأموال سائلة لدى أحد عناصر الجماعة، وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد، مشيرا إلى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية.

وأوضح نيهمر، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام، مشيرا إلى إجراء 21 ألف ساعة مراقبة على هذه العناصر، كما جرى جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن، إلى مزيد من التقييم والفحص.