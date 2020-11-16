الحديدي تكشف معلومات عن عناصر الإخوان المقبوض عليهم في النمسا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن أوروبا بدأت تفيق لما يحدث على أراضيها من إرهاب، واليوم السلطات النمساوية عثرت على قنبلة ضخمة، وألقت القبض على عشرات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الإثنين، أنه من بين المقبوض عليهم، ممدوح العطار، من مواليد القاهرة، عام 1965، وهو محترف حضور مؤتمرات للأئمة، وكل الأنشطة التي تدر دخلا وتمويلا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو المنظم لفعالية معروفة للهجوم على مصر، في 31 أكتوبر عام 2013، هاجم فيها مصر.

وتابعت، أنه من بين المقبوض عليهم إبراهيم محمد الدمرداش، مواليد الشرقية 1969، نائب رئيس إدارة مسجد، معقبة: "دي شغلانة.. طب بتجيب فلوس منين!! من التبرعات، كان بياخد التبرعات ويصرف هو وعيلته، واستخدم الأموال أيضا للهجوم على مصر ودعم محمد مرسي".

وأوضحت، أنه تم القبض على الدسوقي السيد الشربيني إسماعيل، من مواليد 1965، ويعمل إماما لمسجد الرحمن "جراتس"، مضيفة: "يعني واحد إمام مسجد، والتاني نائب في مسجد.. طب بياكلوا إزاي.. وده كان شخص كبير، ويطالب المسيحيين بدفع الجزية، ويقول إن هذا الأمر تشريف للنصراني لأن المسلم يدفع الضرائب.. يعني عايش في النمسا وبيقول النصراني والنصرانية والجزية".

وأشارت، إلى أنه تم القبض على صبحي مكرم، وهو من البحيرة، ويعيش في ألمانيا، وأيضا أحمد محمد عبدالحميد مكرم، مدرس دين بالهيئة الإسلامية بمدينة جراتس، وأيضا إسماعيل دياب، سائق تاكسي، ومسؤول بمسجد النور في جراتس، كما تم القبض على محمد السيد يعقوب، مواليد 1972، وعضو بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، معقبة: "يبدو أن مدينة جراتس كانت معقلا لجماعة الإخوان الإرهابية".

وأكدت أنه تم مراجعة عدد من المؤسسات التي يعملون بها، أو ضمنها، ومنها: الجمعية الثقافية الإسلامية، وأسسها أحمد عبدالرحيم، ويندرج تحتها عشرات الهيئات والمساجد، والمؤسسات الثقافية، وأيضا مؤسسة الجمعية الثقافية الإسلامية، يديرها الإخوانيان السوريان جمال وأيمن مراد، وهي إحدى أذرع الجماعة الإرهابية، وأيضا الأكاديمية الإسلامية التربوية في فيينا، وتعني بتخريج مدرسين دين في النمسا، ومن بين قياداتها، أمينة الزيات، شقيقة فاروق الزيات الإخواني الكبير، ويندرج تحت هذه المؤسسة العديد من المؤسسات، ومنها: مسجد النور في جراتس، والهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، وسمجد الهداية في فيينا، ومسجد الرحمن في جراتس، وجميعها مؤسسات اكتشفوا أنها تجمع الأموال لدعم جماعة الإخوان المسلمين.