ياسمين رئيس تنعى والدتها عبر حساباتها بـ"السوشيال ميديا"

نعت الفنانة ياسمين رئيس والدتها، عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة للأية الكريمة "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وحرص عدد من الفنانون على تعزيتها، وجاء من ضمنهم الفنانة صبا مبارك والفنان أحمد الشامي.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المخرج هادي الباجوري وفاة والدة زوجته الفنانة ياسمين رئيس، وأنها رحلت عن عالمنا، بعد صراع طويل مع المُرض، ومن المُقرر تحديد موعد الجنازة في وقت لاحق.

وأوضح "الباجوري" لـ"الوطن"، أن والدة ياسمين رئيس، اشتد عليها المرض في الفترة الأخيرة، فيما قطعت زوجته عملها على الفور، من أجل الوقوف على إنهاء مراسم تشييع الجثمان، داعيًا الجمهور بالدعاء لها.

وكانت ياسمين رئيس، تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "جارة القمر"، في مدينة دهب، مع الفنانين كريم فهمي وأحمد مالك، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وكان قد عُرض للفنانة ياسمين رئيس، مؤخرًا فيملها الجديد "الحارث" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وعُرض عبر إحدى المنصات الاجتماعية، حيث قالت إن الشخصية التي تلعبها في الفيلم جديدة عليها، ولم يسبق أن قدمت مثلها سابقا، لاسيّما وأنها عادةً تخاف من أفلام الرعب، وتضيف: "ما دفعني للتعلّق بالدور هو أن الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية."

وحول الشخصية التي تقدمها في العمل، تقول في بيان لها: "ألعب دور "فريدة"، التي تتعرض لمواقف وتشاهد أشخاصا وأشباحا لا يراهم سواها، ما يجعلها تعتقد بأنها تهلوس، ولعل ما يزيد الأمر سوءاً هو أن لا أحد يصدقها، وعلى الرغم من شعورها بالوحدة غير أن قوة شخصيتها وعزيمتها يساعدانها على مواجهة الموقف بشجاعة".

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمره، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.