الفيشاوي ينقذ ياسمين رئيس من الموت بعد محاولة انتحارها في "الحارث"

تشهد أحداث فيلم "الحارث" للمخرج أحمد نادر، وبطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، محاولة انتحار الأخيرة بقطع شرايين يدها حزناً على مصرع نجلها "عمر" الذي يلقى حتفه بعد سقوطه من نافذة المنزل.

وعلمت "الوطن" أن زوج رئيس الذي يجسد دوره الفنان أحمد الفيشاوي ينقذها من الموت عقب اكتشافه للواقعة، ويقوم بنقلها لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، إلا أن العلاقة بين الزوجين تشهد توتراً كبيراً بسبب تحميل الزوجة لزوجها مسؤولية وفاة الطفل، نظراً لمبيته معه في غرفته ليلة مصرعه.

ويجسد الفيشاوي دور صحفي حوادث وفقاً لأحداث الفيلم، فيما تظهر "رئيس" في مستوى اجتماعي أعلى منه.

ومن المقرر طرح الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية، الخميس المقبل، وذلك قبل طرحه في السينمات.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد وأسماء جلال.