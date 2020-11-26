إصابة نجل ملك السويد وزوجته بفيروس كورونا

أصيب الأمير كارل فيليب نجل ملك السويد وزوجته الأميرة صوفيا، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "أفتونبلاديت" المحلية، فإن بيان ملكي، أفاد بأن كارل فيليب (41 عاما)، ابن الملك كارل غوستاف السادس عشر والأميرة سيلفيا، يعاني برفقة زوجته صوفيا (35 عاما)، من أعراض إنفلونزا طفيفة، وهما يتعافيان في حجر منزلي مع طفليهما الصغيرين.

وأضاف البيان أنه من المزمع أن يخضع كلّ من الملك والملكة ووريثة العرش الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل لفحص تشخيص، على سبيل الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العائلة الملكية اجتمعت لإحياء جنازة شقيق الملكة، الأسبوع الماضي، لكن كلّ أعضائها خضعوا لاختبار أتت نتيجته سلبية قبل حضور المراسم.

يذكر أن السويد تعتمد نهجا أكثر ليونة للتعامل مع فيروس كورونا، إذ لم تفرض يوما تدابير عزل عام صارمة بقدر تلك المتخذة في بلدان أخرى. وبلغ مجموع الإصابات فيها 230514 حالة، في مقابل 6555 وفاة حتّى أمس الأربعاء.

أقرت السويد، التي فرضت تدابير أقل صرامة من معظم الدول الأوروبية لاحتواء تفشي الفيروس، بأنها فشلت في حماية كبار السن فيها، بعد ما تخطت عتبة ال، 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، حدث نصفها تقريبا في دور المسنين.

وأظهرت شهادات أن بعض كبار السن أصيبوا بالعدوى أثناء دخولهم المستشفى لتلقي علاجات أخرى، ثم عادوا إلى الدار حيث نقلوا الفيروس دون علمهم.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن أولويتها هي حماية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، وحتى 28 أبريل، بلغت أعمار 90 بالمئة من ضحايا الفيروس في البلاد 70 عامًا على الأقل.

وأسفت وزيرة الصحة السويدية لينا هالينجرين في تصريح للتلفزيون الرسمي قائلة "لقد فشلنا في حماية كبار السن، إنه فشل للمجتمع بأسره، يجب أن نتعلم منه، لم ننته بعد من هذا الوباء".