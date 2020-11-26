ربطها بحبل جنب المواشي.. تفاصيل "35 دقيقة" مدة جريمة قتل عامل لزوجته

"35 دقيقة" هي مدة جريمة قتل ربة منزل على يد زوجها في حظيرة المواشي بمديرية أمن البحيرة.. المتهم ظل يعتدي بالضرب على زوجته وقيدها بالحبال بجانب المواشي، وذلك بسبب رغبتها في الإنجاب، ومطالبته بالعلاج من الضعف الجنسي.

التحريات وأقوال شهود العيان، أثبتت أن المجني عليها "الزوجة"، لم ترتكب أي جريمة بحق زوجها طوال فترة زواجهما التى تجاوزت 15 عاما، ظلت الزوجة طوال سنوات، وفية وصابرة، كانت له يده وقدمه فى مرضه وأصعب ظروفه.

روى المتهم تفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، أثناء التحقيق معه قائلا: "قبل الجريمة بشهرين تقريبا، فوجئت بالمرحومة كما يلقبها فى التحقيقات، تطلب مني الذهاب لطبيب للعلاج من الضعف الجنسي ورغبتها في الإنجاب مرة أخرى"

وأضاف الزوج، لم تمضي أيام على المشاجرة مع زوجتي، وبدأت أسمع رواية أني ضعيف جنسي مع زوجتي، فعدت إلى المنزل، ولقنت زوجتي "المرحومة" علقة ساخنه، فتركت المنزل وغادرت الى منزل شقيقها، وتدخل الأهل والأقارب وعادت إلى المنزل مرة أخرى.

وتابع المتهم: يوم الجريمة تشاجرنا أنا والقتيلة بسبب "الضعف الجنسي"، فقررت قتلها، قمت بتقييدها وضربتها بالقدم في بطنها ووجهها، ثم جلست بجوار الجثة، بعد أن ماتت، ثم توجهت إلى الخارج، ونشرت شائعة في القرية، أن زوجتي دخلت في غيوبة كاملة، بسبب تعرضها للنطح من الجاموسة، وأخبرت أسرتها، هكذا ظل الزوج يردد روايته الكاذبة.

رواية الزوج كذبتها التقارير الطبية، التي أشارت إلى وجود شبهة جنائية في الحادث، بسبب وجود كدمات كثيرة في البطن، لا تتفق مع رواية تعرضها للنطح من الجاموسة، كما أدعى الزوج، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت تشريح جثمان المجني عليها، لبيان أسباب وفاتها.

وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز حوش عيسى، إشارة من مستشفى حوش عيسى المركزي بوصول "محاسن. أ. ا"، 45 عامًا، مقيمة بعزبة الديابة بالكوم الأخضر، جثة هامدة، إدعاء تسبب دابة في وفاتها.

وبينت التحريات، قيام زوج المجني عليها ويدعى "رمضان. ح. ق"، مزارع، بالتعدي على زوجته بالضرب بقدمه حتى الموت، انتقاما منها لمعايرته بضعفه الجنسي، وتمكن ضباط مباحث حوش عيسى من إلقاء القبض على الزوج المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإصابته بحالة هياج نفسي، عقب معايرة المجني عليها له، وتعدى عليها حتى الموت وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.