تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لذكر في العقد الثالث من العمر، عثر عليها مسجاة على "كابوت" سيارة ملاكي أسفل مساكن جنوب الموقف بدمنهور.

وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة، وانتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز دمنهور، وقيادات مركز دمنهور، ويجري التحري حول المجني عليه ومكان الواقعة وفحص كاميرات المحال التجارية المجاورة للوصول لهوية المجني عليه والجناة.

أخطرت النيابة، وانتقل لمكان الواقعة المستشار أحمد شكر رئيس النيابة ويجري مناظرة الجثة وبيان الإصابات وأسباب الوفاة.