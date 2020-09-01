بالكمامة واللافتات الإرشادية.. قصر محمد علي بالمنيل يفتح أبوابه للزوار

وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا، فتح متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل أبوابه أمام الزوار عقب توقف دام عدة أشهر، حيث توافد عدد ضئيل من الزوار، وانتشرت اللافتات الارشادية التحذيرية التي تدعو الزائرين إلى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

«نجلاء»: أول مرة آجي المكان ده وبصراحة حلو جدا

برفقة أبنائها الثلاثة الصغار زارت نجلاء قاسم، 40 عاما، متحف قصر الأمير محمد علي، موضحة أنها أعجبت بالقصر من خلال الصور المنشورة له على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وقررت بعدما جاءت من أسوان للقاهرة زيارة القصر، وجعل أبنائها يروا روعة المكان، قائلة: «اول مرة آجي المكان ده وبصراحة حلو جدا، وعجبني أكتر من صوره اللي على الفيس بوك»، مشيدة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على كافة العاملين والزوار.

ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر محمد علي بالمنيل، قال إنهم بدأوا اليوم استقبال الزوار، عقب توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، قائلا: «رأينا بالفعل بعض المواطنين الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم معهم في اليوم الأول من فتح المتحف».

وأشار مدير المتحف أنهم يطبقون كافة الإجراءات الاحترازية سواء الدخول بالكمامة الطبية، أو جهاز قياس درجة الحرارة، مع وضع العديد من اللوحات الإرشادية بمختلف الأماكن داخل المتحف تحث الزوار على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم لمس كافة المعروضات، مضيفًا: «نحرص على النظافة الدورية للحمامات، وننتظر ارتفاع إقبال الزوار على قصر محمد علي خلال الاجازات الاسبوعية والرسمية».

مواعيد فتح متحف قصر الأمير محمد علي يوميًا من 9 صباحًا وحتى 5 مساء، والتذكرة ب 10 جنيه للكبار، و5 جنيهات للطلبة، والأجانب 100 جنيه و50 جنيه للطالب، متابعًا: «كل من هو فوق 60 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الابتدائي والإعدادي الحكومي يدخلوا بشكل مجاني».

فيما قالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، أثناء جولتها التفقدية بقصر محمد علي، إن وزارة السياحة والآثار، أستأنفت فتح كافة المواقع والمناطق الأثرية عقب توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، بعدما تم افتتاح عدد محدود من تلك الأماكن خلال الفترة الماضية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت «إيمان» أن السياحة الداخلية لديها الفرصة في الانتعاش مرة أخرى، بعدما جلس الجميع في المنازل عدة أشهر، وأنها تتابع خلال زيارتها تطبيق اجراءات السلامة، والتعرف على ردود أفعال الزائرين حول المكان، قائلة: «الأعداد منخفضة في اليوم الأول، ولكن أتوقع زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الإجازات».