إدموند غريب: أمريكا منقسمة.. و1600 أسرة تسيطر على نصف دخل البلاد

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، إن هناك انقسام حاد في الشعب الأمريكي، وتقريبا منقسم نصفين، وهناك خلافات لها بعد طبقي، وهناك مجموعة من الأسر، يقال إن عددها 1600 أسرة تسيطر على نصف دخل الولايات المتحدة.

وأضاف "غريب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "آخر الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد مجدي، على قناة صدى البلد، الفضائية، الخميس، أن هناك صراع حول هوية الولايات المتحدة، ودورها في الخارج والداخل، وبعض الموضوعات الأخلاقية القيمية، مثل زواج المثليين، والإجهاض، وغيرها من الموضوعات التي تثير انقسامات حادة في المجتمع الأمريكي، وتتطلب وجود قيادات حكيمة ليتم تجاوزها.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن، أنه بالنسبة لمسألة التصدي لفيروس كورونا، فإن هذا لا يعتمد فقط على الإدارة، ولكن على حكام الولايات أيضا، ورؤساء البلديات، هم الذين يقرروا ويتبنون مواقف متشددة، مثل ميشيجان، ونيويورك، وكاليفورنيا، وغيرها.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، عندما تصل إلى السلطة سوف تسير على نفس سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في مسألة الإغلاق والاقتصاد، مع بعض التغييرات، رغم أنهم هاجموا واستفادوا من انتقادهم لترامب، وتغيرت النتيجة لصالحهم، إلا أنهم لا يريدون انهيار الاقتصاد، وسيكونوا أكثر حذرا من ترامب في الحديث.

وكشف، أن معظم الأسماء التي طُرحت للتعيين في إدارة "بايدن" هم من الذين عملوا عن كثب مع الرئيس المنتخب، وهم أبناء المؤسسة الديمقراطية، وسيعملون بطريقة متجانسة لأنهم يعرفون بعضهم البعض من سنوات، وهم أذكياء بلا شك، وهم من أنصار قيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم، وأيضا يدعمون مسألة حقوق الإنسان، ولكن تجاريهم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تشير إلى وقوعهم في أخطاء، ولذلك سمعنا تصريحات "بايدن" بأنه لا يريد التدخل في الشؤون الداخلية للعالم، ولذلك فإنهم قد يكونوا أكثر واقعية في سياساتهم.