بمكافآت مالية.. دورات لشباب المهندسين عن تكنولوجيا التحول الرقمي

أعلنت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة "مجتمع رقمي تفاعلي" لتدريب شباب المهندسين على أحدث تكنولوجيا التحول الرقمي لأكثر من 30 تخصصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت النقابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التفاصيل وباقى الشروط المؤهلة متوافرة من خلال الرابط الإلكتروني بالمعهد القومي للاتصالات www.nti.sci.eg/dey/

وحول الشروط والامتيازات التي أعلنتها النقابة فقد تضمنت ألا يكون المتقدم قد مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، مع مكافأة مجزية تحفيزية تصل إلى ألف جنيه شهريا، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.

وبخصوص التفاصيل التي أعلنها المعهد القومي للاتصالات فقد تضمنت شروط القبول الآتي:

مصرى الجنسية.

حديث التخرج من عام 2012 أو ما بعدها.

التفرغ الكامل خلال فترة المنحة.

اجتياز اختبارات القبول.

الأوراق المطلوبة فى حالة القبول:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة التخرج.

عدد 2 صورة شخصية.

إقرار تفرغ بمدة المنحة (يتم تحميل الإقرار من على موقع المبادرة).

الالتزامات:

الالتزام بإكمال المسار التدريبي الذي تقدم اليه المتدرب في المدة المحددة.

الالتزام بحضور المجموعات الدراسية بنسبة 75٪ على الأقل من مدة التدريب.

المزايا:

تمويل 100% من تكلفة التدريب.

شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

شهادات اكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

مكافأة تحفيزية شهرية.

وقال المعهد القومي للاتصالات إنه يوفر برنامج تدريب شباب مصر الرقمية بهدف بناء قدرات الكوادر الشابة على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم خلق فرص العمل وتوفير المزيد من الإمكانات للمجتمع المصري، ويتم تنظيم البرنامج من خلال إنشاء نظام تدريبى متكامل عالي الجودة، يتمحور حول المتعلم ويدعمه محتوى مميز أعده أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومن خلال التعاون مع الشركات الرائدة.

كما أوضح المعهد أن أسلوب التدريب ببرنامج شباب مصر الرقمية يعتمد على دمج التعلم عن بعد من خلال محاضرات تفاعلية و تجارب معملية واقعية عبر شبكة الإنترنت مع إمكانية تنفيذ بعض التجارب المعملية بمقرات المعهد بالقرية الذكية و مدينة نصر وبعض المحافظات وبهذا الأسلوب يتحكم المتدرب بوقت التعلم ومكانه وسرعة تقدمه بشكل أكبر من البرامج التعلمية التقليدية. كما يتم التدريب علي إيجاد وظيفة من خلال منصات العمل الحر علي شبكة الانترنت.