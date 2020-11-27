إزاي تعمل إسعافات أولية لإنقاذ شخص غرق في مياه الأمطار أو السيول

قد يتعرض شخص ما للغرق في فصل الشتاء بسبب تكدس مياه الأمطار حوله كالمناطق التي تشهد سيولا جارفة.

وتقدم "الوطن" لقراءها في ضوء الخدمات اليومية كيفية تقديم الإسعافات الأولية لشخص تعرض للغرق.

الإسعافات الأولية للغريق

أولًا: يجب الاتصال على الفور بسيارة الاسعاف .

ثانيًا: يمنع السباحة إلى الغريق إلا إذا كان المنقذ سباحًا ماهرًا وعقب انتشاله لابد من التأكد من أن المحيط آمن للمنقذ .

ثالثًا: وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيًا على ظهره.

رابعًا: يجب الحذر عند التعامل مع الغريق فقد يكون فاقدًا وعيه بسبب ارتطام رأسه .

خامسًا: يجب محاولة فحص الغريق بهز كتفه للتأكد من استجابته، فإذا لم يستجب للنداء فيجب التحقق من تنفسه.

سادسًا: إذا كان الغريق يتنفس فلابد من وضعه في وضع الإفاقة وتدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة وانتظار سيارة الإسعاف، وإذا لم يكن يتنفس يتم رفع رأسه عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل ذقنه ورفعه بحذر، وذلك لفتح مجرى التنفس.

سابعًا: تحسس مكان الحنجرة في الرقبة باستخدام إصبعين، وذلك للتحقق من وجود النبض.

ثامنًا: البدء بإجراء التنفس الصناعي بالنفخ في فم المصاب 5 مرات ببطء لمدة ثانية ونصف إلى ثانيتين مع مراقبة ارتفاع صدره بعد النفخ والانتظار حتى يهبط صدره بين النفخات.

تاسعًا: القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي وذلك من خلال الضغط 30 ضغطة على منطقة الصدر.

عاشرًا: لم تجد استجابة يتم إعادة التنفس الصناعي بالنفخ مرتين فقط، ثم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى وهكذا إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.

الحادي عشر: في حال إذا تم استعادة الغريق لنفسه قبل وصول سيارة الإسعاف فيجب تدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة.