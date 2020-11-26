في 5 خطوات.. تعرف على الإسعافات الأولية لنزيف ما بعد الولادة

قد تتعرض سيدة عقب ولادتها لنزيف الولادة أو نزيف الرحم، وهو الأمر الذي قد لا يعرف الكثير التعامل معه، وعليه تقدم "الوطن"، لقراءها الإسعافات الأولية المطلوبة في تلك الحالة.

الإسعافات الأولية لنزيف ما بعد الولادة

أولا: لابد من الاتصال بسيارة الإسعاف على وجه السرعة.

ثانيًا: ارتداء الجوارب في الكفين لعدم تلويث منطقة الجرح.

ثالثًا: ترفع السيدة من منطقة الوسط بحذر شديد ويوضع تحت منطقة الوسط والحوض مخدة.

رابعًا: يوضع ثلج تحت السرة على منطقة الحوض حتى يقل النزيف.

خامسًا: في حال تأخرت سيارة الإسعاف عن خمس دقائق لابد من نقل المريضة بأقصى سرعة ممكنة لمستشفى الولادة مباشرة.

يذكر أن نزيف ما بعد الولادة أو نزيف الرحم يعد أول سبب وفاة للسيدات في العالم في مرحلة الحمل ويأتي في المرحلة الثانية تشنجات الولادة.

معدلات الولادة القيصرية في الوجه البحري الأعلى وتكلفتها 466% مقابل "الطبيعية"

وكانت قد قالت دراسة أعدها الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان، التى شملت مسحاً لمعدلات الولادة القيصرية خلال الفترة ما بين 2008 و2017، وفقاً لمعدلات المسح السكانى، إن معدلات الولادة القيصرية فى مصر زادت 4 أضعاف المعدلات العالمية، موضحاً فى دراسته أن معدل الولادات القيصرية الآمن الذى وضعته منظمة الصحة العالمية هو 15%.

وأضافت «الدراسة» أن معدلات الولادات القيصرية فى مصر يكون مرتفعاً بين السيدات الأكثر تعليماً، وأنه كلما زادت الدرجة العلمية للسيدة زاد معها احتمالات الولادة القيصرية، حيث أثبتت الدراسة أن نسبة الولادة القيصرية بين السيدات الحاملات لشهادات عليا 58.5%، بينما وصلت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادات تعليم متوسط 46.4%، فيما بلغت النسبة بين السيدات الحاملات لشهادة التعليم الأساسى 43.5%، أما السيدات غير المتعلمات وصلت النسبة إلى 37%، كما أن الحالة الاقتصادية للمرأة تلعب دوراً مهماً فى موضوع الولادة القيصرية، فوفقاً للدراسة فإنه كلما زادت الحالة الاقتصادية للمرأة، زاد نسب لجوئها للولادة القيصرية.

وأكدت الدراسة أن نسبة الولادات القيصرية تبلغ أعلى معدلاتها فى حضر الوجه البحرى بنسبة 70.6% مقابل 57.8% فى ريف الوجه البحرى، بينما بلغت نسبة الولادات القيصرية بين السيدات فى حضر الوجه القبلى 50.8% مقابل 35.9% فى ريف الوجه البحرى، كما بلغت نسبة الولادات القيصرية فى المناطق الحدودية 41%.

وحول معدلات الولادات القيصرية فى المستشفيات الخاصة والحكومية، لفتت الدراسة إلى أن الولادة فى مستشفيات القطاع الخاص تزيد من احتمالية الولادة القيصرية بمعدل مرة ونصف عن الولادة القيصرية فى مستشفيات القطاع الحكومى، حيث تبلغ معدلات الولادات القيصرية فى مستشفيات القطاع الخاص 65.7% بينما بلغت معدلات الولادات القيصرية فى مستشفيات القطاع الحكومى 45.3%.