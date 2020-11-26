هاجم الجماعة ومنظمات مؤيدة لها.. أبرز تصريحات أبو سعدة عن الإخوان

كثير من التصريحات التي أطلقها الحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي نسبت إليه لاسيما فيما يتعلق بموقفه من جماعة الإخوان المسلمين، سواء خلال فترة حكمها أو بعدها.

وتستعرض الوطن، في السطور التالية، أبرز 10 تصريحات للراحل ضد جماعة الإخوان "الإرهابية"، والتي جاءت كالتالي:

- جماعة الإخوان مجرد أدوات في يد المخابرات القطرية التي تحركها من أجل التحريض ضد مصر.

- الإخوان أنشأوا بعد 2013 منصات ومواقع إلكترونية، للترويج لأكاذبيهم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

- جماعة الإخوان أنشأت عددا من المنظمات الحقوقية وهي موجودة في الخارج تفبرك تقاريرا عن اعتقالات في مصر.

- الإخوان يشككون في نزاهة القضاء والنيابة والشرطة، ويعلمون على تزييف الحقائق وانتزاع الأحداث من سياقها.

- جماعة الإخوان تستهدف السجون المصرية بالشائعات رغبة منهم في خلق تقارير بشأن أوضاع سيئة بها.

- تقارير منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، مصطنعة وكاذبة بشكل قاطع، وتم اختراق تلك المنظمات من قبل الإخوان.

- القيادى الإخواني محمود عزت هو المرشد السري، والقبض عليه ضربة قوية وسيكون مؤثر جدا في تنظيم الإخوان وسيزيد من حدة المشاكل والخلافات بين قيادات الجماعة.

- سجل الإخوان من أسوأ ما يكون، و تعرضت لمحاولة اغتيال من قبل الإخوان أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

- في عهد الجماعة الإرهابية تم اغتيال حرية الرأي وجرى الاعتداء على رؤساء التحرير في الجرائد المصرية.

- توكل كرمان حصلت على تمويل من الحكومة الأمريكية قبل بداية الربيع العربي في اليمن، وهيلاري كلينتون رشحتها لجائزة نوبل بالرغم من أن تاريخ توكل كرمان لا يؤهلها للحصول على جائزة نوبل.

وأعلنت المحامية نهاد أبوالقمصان، مساء الخميس، عن وفاة الدكتور حافظ أبوسعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس: «حب عمري وأبوأولادي وأعظم راجل شفته، وعشت معاه، وطول عمري، مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبوسعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له، وادعولنا».

ودخل أبوسعدة مستشفى وادي النيل قبل نحو أسبوعين، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.