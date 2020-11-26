كواليس وفاة حافظ أبو سعدة: مصاب بكورونا من 18 يوما

كشف علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحد الأصدقاء المقربين من الراحل حافظ ابو سعدة كواليس اصابة "ابو سعدة" بفيروس كورونا ورحيله بالمرض.

وقال شلبي لـ"الوطن": جثمان الفقيد متواجد في مستنشفي وادي النيل، حيث كان الفقيد يعالج من فيروس كورونا، والذي أصابه منذ 18 يوم.

وأكد شلبي أن رحيل الفقيد الراحل خسارة كبيرة للوسط الحقوقي والإنساني، ناعيا اياه، مشيرا إلي أن تفاصيل موعد الجنازة والصلاة عليها لم يحدد حتي الآن .

وغيب الموت الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وحافظ أبو سعده سياسي مصري، و ناشط في مجال حقوق الإنسان والرئيس الحالي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلنت نهاد أبو القمصان الناشط الحقوقية وزوجة الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، وفاته منذ قليل، متأثرا بكورونا.

وأكدت في تصريحات لـ"الوطن"، إن الأسرة الآن تنتهي من إجراءات الدفن والجنازة.

وقالت عبر صفحتها: "حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له وادعولنا"