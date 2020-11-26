طارق الشناوي: شادية كانت ملهمة الملحنين

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن كل الملحنين في جيل شادية المعروفين لحنوا لها، منير مراد من أكثر الملحنين الذين لحنوا لشادية، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، ومحمد الموجي، وأحمد صدقي، شادية كانت ملهمة للملحنين، "الملحن كان بيرسم ملامح شادية وهو بيلحن، لأنها كانت مؤدية كما ينبغي، وعينها وإحساسها كانت بيغنوا معاها".

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن شادية فنانة ومطربة في الأفلام وفي الحفلات أيضا، لافتًا إلى أن هناك فنانين يغنون في أفلام فقط، لأن الحفلات تحتاج صوت قوي ليصل للجميع.

وتابع أن شادية كان لديها القدرة في أن تكون مبدعة في الاتجاهين، سواء أغاني الحفلات أو أغاني الأفلام التي كانت تقدمها، وهو واحد من أكثر ما يميز شادية كفنانة.

ووُلدت شادية في 8 فبراير 1931، ونجحت في تقديم الكثير من الأفلام والأغاني الذي جعلوها واحدة من أبرز الفنانين في القرن الماضي، ومن أبرز أعمال شادية مسرحية "ريا وسكينة"، وفيلم "لا تسألني من أنا"، وفيلم "الزوجة 13"، وفيلم "أضواء المدينة"، وفيلم "ذات الوجهين"، ورحلت شادية في 28 نوفمبر عام 2017، بسيرة خالدة في أذهان الملايين من المصريين.

وبدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة. ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، وهي ابنة المهندس الزراعي (أحمد كمال).

بدأت حياتها الفنية صدفة عندما وقع تحت يد والدها إعلان عن مسابقة تنظمها شركة اتحاد الفنانين التي كونها حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر في عام 1947 وذلك لاختيار عدد من الوجوه الجديدة للقيام ببطولة الأفلام السينمائية التي ستقوم بإنتاجها الشركة، فاصطحبها والدها لتقديمها إلى لجنة المسابقة، وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، كما قام حلمي رفلة بتبنيها فنيًا وأطلق عليها الاسم الفني (شادية)، ولكن اسمها الحقيقي هو فاطمة أحمد كمال.