طارق الشناوي: شادية الوحيدة في تاريخ الفن أتقنت التمثيل والغناء معا

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن حينما يُذكر اسم شادية، تُذكر البهجة والسعادة والحب والنقاء، كل تلك القيم تشعر بها حينما تأتي سيرة شادية، أو تسمع صوتها، شادية حالة استثنائية في الحياة الفنية كلها.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أنه لن يجد أحد موهبة في تاريخ الفن يمتلك موهبتين الغناء والتمثيل بنفس القدر، وحينما تغني شادية، تمثل في نفس الوقت، ويظهر ذلك من خلال التعابير الجسدية التي تقوم بها خلال غناها في أغانيها، متابعًا: "شادية صادقة في تمثيلها وغناها، والتحدي واضح جدًا في حياة شادية، وهي في عز نجاحها كانت دايمًا بتتحدى نفسها".

وتابع أن هناك شخصين مهمين جدًا في حياة شادية، محمد فوزي، وحلمي رفلة، الذين ساعدوا في نجاحها بشكل كبير في حياتها، إلى جانب مجدها ونجوميتها، موضحًا أنها كانت الورقة الرابحة في الأفلام للمخرجين، نظرًا لتميزها في الغناء والتمثيل معًا.

وأردف أن أول فيلم قدمته شادية، كان فيلم "العقل في إجازة"، الذي ظهرت فيه والتي رشحها له الفنان محمد فوزي، موضحًا أن نجاح شادية، جعلها حلم للمخرجين، خاصة في ظل إتقانها الغناء والتمثيل سويًا، خاصة أنها نضجت في التمثيل بمراحل واضحة مضيفًا: "الأجمل في شادية، كان لديها كل النغمات التمثيلية والدرامية مثلما كانت تمتلك كل النغمات في الغناء، وكانت تظهر في بدايتها دائمًا في دور الفتاة الشقية".

ووُلدت شادية في 8 فبراير 1931، ونجحت في تقديم الكثير من الأفلام والأغاني الذي جعلوها واحدة من أبرز الفنانين في القرن الماضي، ومن أبرز أعمال شادية مسرحية "ريا وسكينة"، وفيلم "لا تسألني من أنا"، وفيلم "الزوجة 13"، وفيلم "أضواء المدينة"، وفيلم "ذات الوجهين"، ورحلت شادية في 28 نوفمبر عام 2017، بسيرة خالدة في أذهان الملايين من المصريين.