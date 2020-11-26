ماكرون يعقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان في 2 ديسمبر المقبل

أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عقد مؤتمر مساعدات لدعم لبنان في 2 ديسمبر القادم.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن باريس تريد أن يضم المؤتمر ممثلين سياسيين على أعلى مستوى ممكن، بهدف جمع المساعدات للبنان الذي يكافح للتعافي من عواقب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت في شهر أغسطس الماضي.

وكان ماكرون أكد في رسالة بعثها للرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال، أن فرنسا تعمل لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.

وأكد ماكرون في رسالته "أن الأزمة المتعددة الجوانب التي يمر بها لبنان، تستدعي اتخاذ تدابير قوية"، داعيا إلى الإسراع بتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات.

وكلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكتوبر الماضي، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفقما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وسيكون على رأس مهام الحريري العمل لقيادة لبنان بأزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.

وسعت فرنسا في أغسطس إلى دفع السياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة غير المسبوقة، لكنهم لم يتمكنوا بعد من اتخاذ الخطوة الأولى وهي الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة سريعا.

وبرز الحريري كمرشح لتشكيل حكومة جديدة يمكنها إحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.