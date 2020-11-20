ماكرون: تركيا تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا وتركيا باتباع "استراتيجية تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في إفريقيا، واستغلال نقمة ما بعد حقبة الاستعمار".

وفي مقابلة نشرتها مجلة "جون أفريك" اليوم الجمعة، اعتبر ماكرون أن "هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "يجب ألا نكون سذجا.. العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرانكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا".

وأكد في المقابلة الإعلامية أن "لا نقاش مع الإرهابيين" في منطقة الساحل". وشدد على المعارضة الكاملة لفرنسا، التي تملك حضوراً عسكريا في الساحل، لأي مفاوضات مع المتشددين وهي مسألة تجري مناقشتها في المنطقة لا سيما في مالي.وقال "مع الإرهابيين، لا نتناقش، نقاتل".

وأثنى الرئيس الفرنسي على "شجاعة" الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأمل في "نجاح العملية الانتقالية".

وقال ماكرون "سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع"، مضيفاً "يجب أن نفعل كل ما أمكن لإنجاح العملية الانتقالية، ما لم تنجح الجزائر لا يمكن لإفريقيا النجاح".

وشدد ماكرون في المقابلة الطويلة على "العلاقة المنصفة" و"الشراكة الحقيقية" التي تسعى فرنسا لإقامتها مع القارة الإفريقية منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، من خلال رفع "المحرمات" على صعيد "الذاكرة والاقتصاد والثقافة والمشاريع".

وتابع ماكرون "أعتقد أن العلاقة بين فرنسا وإفريقيا يجب أن تكون قصة حب" مؤكدا "يحب ألا نكون أسرى ماضينا".

وشدد على أن دبلوماسيته "لا تقتصر على إفريقيا الفرانكوفونية" وأنه زار "دولا لم يسبق أن زارها أي رئيس فرنسي"، وبعدما توجه إلى نيجيريا وإثيوبيا وكينيا، يأمل ماكرون في زيارة جنوب إفريقيا وأنجولا قريبا.

وقال إن القمة الفرنسية الإفريقية المقبلة التي تم إرجاؤها بسبب تفشي وباء كوفيد-19 "ينبغي أن تعقد في يوليو 2021 في مونبولييه"، وهي "ستصور تغيير النهج هذا".

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبتمبر الماضي، من أوروبا التحدث بصوت ينم عن مزيد من "الوحدة والوضوح" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً" في شرق المتوسط.

وقال ماكرون قبيل قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي في كورسيكا: "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس أردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة".