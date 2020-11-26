خبير قانوني يكشف تفاصيل تعديل القيد والوصف في قضية الطفل "ضحية الجوع"

شرحت المحامية بالاستناف العالي أمل أصلان الخبير القانوني، تفاصيل تعديل القيد والصرف الذي نفذته النيابة العامة ضد زوجين، متهمان بالتسبب فى قتل طفلهما الرضيع، وهي القضية المعروفة إعلامية "أنس ضحية الجوع"، التي حدثت في مركز طوخ محافظة القليوبية، من تهمة القتل العمد غير المقترن بسبق الإصرار والترصد، إلى جنحة قتل خطأ لوالدا الطفل.

وجرى إحالتهما إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة القتل الخطأ، وأوضحت أصلان، أنه سيتم محاكمتهما أمام محكمة الجنح، بعدما أثبتت التحقيقات عدم تعمدهما "والدا الطفل" قتل ابنهما الوحيد.

وتابعت أمل في تصريحات لـ"الوطن"، أن النيابة العامة خلال التحقيقات فى القضية، استخدمت الرأفة مع الزوجين، بعدما استمعت لأقوالهما، كما تسلمت تحريات المباحث، التي أكدت أن والدا المجني عليه لم يقصدا قتله بالجوع، وأن العناد هو سبب الجريمة.

كانت النيابة العامة بمحافظة القليوبية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، قرر إحالة والدا الطفل أنس عمره 4 أشهر المعروف إعلاميا بضحية الموت جوعًا بقرية عزبة كفر الفقهاء التابعه لمركز شرطة طوخ إلى محكمة الجنح، وتعديل وصف الجريمة من القتل العمد غير المقترن بسبق الإصرار والترصد، إلى جنحة قتل خطأ، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لمحاكمتهما.

كانت نيابة مركز طوخ، قررت حبس "ع. ح"، 28 عاما، عامل، و"أ. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اللذين تسببا بمصرع ابنهما "أنس"، 4 أشهر، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، لحين ورود تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وأدلت الأم باعترافات تفصيلية حول واقعة ترك ابنها الرضيع حتى مات جوعا، قائلة: "والده يسيء معاملتي ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا، فقررت أن أترك له الطفل الرضيع ليتولي مسؤوليته ويشعر بأهميتي وحتى أؤدبه" ، وعللت الأم عدم اطمئنانها على ابنها طوال فترة غيابها تلك الفترة، ظنا منها بتواجد والده برفقته ورعايته.

بينما قال الأب في التحقيقات، إن نجله كان بصحبة أمه، وهي المسؤولة عليه، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بورود بلاغا من قرية "كفر الفقهاء" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، "ع. ح" عامل باكتشافه وفاة نجله الطفل "أنس. ع. ع"، 4 شهور، داخل شقة سكنه، وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل.

وأشار الأب، إلى وجود خلافات مستمرة مع زوجته وقيامه بالمبيت في محل عمله لعدة أيام متواصلة، على إثر تلك الخلافات، ولدى عودته لمسكنه اكتشف وفاة نجله واتهم الزوجة بالإهمال، وترك نجلهما دون رعاية، والتسبب في وفاته.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وأنه بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، حدث خلاف بينه وزوجته، خرجت على إثرها من المنزل، وبرفقتها ابنها الطفل الأكبر "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، وتوجهت إلى منزل أهليتها بذات الناحية دون علمه.