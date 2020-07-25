عاجل.. بالأسماء الحركة الداخلية لرؤساء مباحث ومأموري أقسام القليوبية

اعتمد اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، الحركة الداخلية لرؤساء المباحث وضباط ومأموري الاقسام والمراكز بنطاق المحافظة والتي شملت عددا كبيرا من التغييرات.

وتضمنت الحركة تعيين كلا من العقداء حمدي النهري مأمورا لقسم العبور وأحمد ندا لقسم الخصوص والسيد بدوي لقسم أول بنها ومحمد عبد السلام لمركز الخانكة وسيد محمد لمركز شبين القناطر ومحمد النجار لقسم أول شبرا الخيمة، وتامر موسى لمركز طوخ ومحمد غيث لمركز القناطر وشريف الدخاخني لمركز قليوب وتجديد الثقة في العقداء أنور حشيش مأمورا لمركز كفر شكر وإسماعيل عبد الله لقسم ثان شبرا وسيد عبد الرحيم لقسم قليوب.

كما تقرر تعيين العقداء محمد حسني رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخانكة، وومحمد سعيد مفتشا لمباحث الترحيلات، وعمر الجزار مفتشا لمباحث بنها والعقيد ناصر القارح رئيسا لمباحث المرور.

وجرى تعيين العقيد حازم سعد مديرا لمكتب المخدرات والمقدم أحمد سامي عفيفي رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حمدي رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومحمد فتحي رئيسا لمباحث مركز شبين القناطر، ونقل المقدم محمود عقل رئيسا لمباحث الخصوص ومحمد الرفاعي لقها ومحمد شديد لقسم قليوب ويوسف الشامي لقسم العبور ومحمود علام لقسم الخانكة وتجديد الثقه في المقدم أحمد عصر رئيسا لمباحث قسم أول شبرا والمقدم إسماعيل خطاب رئيسا لمباحث كفر شكر ومحمود إسماعيل رئيسا لمباحث مركز طوخ وأسامة مشهور رئيسا لمباحث مركز القناطر وأحمد سامي نوار رئيسا لمباحث قسم أول بنها ومحمد السعيد رئيسا لمباحث قسم ثان بنها والعميد وائل نبيل رئيسا لمباحث المحكمة.

كما تقرر تعيين المقدم محمد عزت رئيسا لمباحث إدارة تأمين العبور، والنقيب علاء بيومي معاون لمباحث العبور وحسام الحسيني معاونا لمركز شبين القناطر.