مصادر تطمئن المواطنين: لن نغلق المقاهي وقت مباراة "الأهلي والزمالك"

جدد مصدر حكومي مسئول، التأكيد على عدم صحة الشائعات التي تتردد بشأن إغلاق المقاهي غدا، خلال "نهائي القرن"، الذي يجمع فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعجب المصدر، من استمرار تداول الشائعة، رغم تكذيبها في عدد من وسائل الإعلام، والتأكيد على عدم صحتها.

وشدد المصدر، على أنه لم تصدر أية قرارات من جانب أية جهة حكومية في هذا الصدد، ولكن ما صدر من توجيهات فقط هي تكثيف أعمال الرقابة على المقاهي والكافيتريهات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً على أن من يخالف تلك الإجراءات يعرض نفسه للعقوبة طبقاً للتعليمات المعمول بها، والتي تصل لـ"الغلق الإداري".

كانت مصادر حكومية، نفت ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتجاه الحكومة لفرض حظر تام على المقاهي، والمطاعم، والكافيهات، والنوادي، يوم الجمعة المقبل خلال "قمة القرن"، بين ناديي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، وما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الصدد ليس سوى "شائعات".

وشددت على أنَّ الجهات المعنية ستراقب خلال هذا اليوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في المقاهي والكافيتريهات، ومنها الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، ونسب الإشغال، وغيرها من الأمور المقررة.

وعما أشيع حول فرض "حظر تام للمقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي الجمعة القادم بسبب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك"، قالت المصادر: "مفيش الكلام ده، ولا صحة له على الإطلاق".

كانت مواقع إخبارية وصفحات تواصل اجتماع قد نشرت ما قالت عنه إنَّه نية لدى الحكومة بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفرض "حظر تام" على المقاهي والمطاعم والكافيهات والنوادي وأي وسيلة لتجمع الجماهير يوم لقاء "القطبين".