قرينة الرئيس عن أول لقاء بينهما: البداية كانت فيها جدية تحسسك إنه مسؤول

حكت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كواليس أول لقاء جمعها بالرئيس قبل الزواج، مشيرةً إلى أنه طلب منها أن تذاكر دروسها جيدًا.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "قالي المذاكرة هتقف جنبنا، البداية كانت فيها جدية تحسسك إن الإنسان ده مسؤول.. وكان عاوز اللي يختارها تبقى قد المسؤولية لأنها هتمشي معاه مشوار حياته لأنه هيبقى ظابط ومش موجود في البيت".

وأوضحت: "أي زوجة ضابط سواء في الجيش او الشرطة بتكون نفس الوضع وبتتحمل المسؤولية كلها من الألف للياء .. مسؤولية الأولاد والبيت .. هي أب وأم في نفس الوقت، بس ده مش معناه إنه منفصل عننا".

وأردفت: "على طول كنا بنتكلم وعلى طول في تواصل دائم رغم إن التليفونات مكنتش متاحة زي دلوقتي، كان على طول بيتصل في الأولاد وكان بيتعامل كأنه موجود معانا".