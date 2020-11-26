قرينة الرئيس تكشف أول خطوة في علاقتها بالسيسي: قرايب من الأم

قدَّمت الإعلامية إسعاد يونس، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة انتصار السيسي، بعبارات ملهمة، حيث ذكرت لها إنها تحمل لها العديد من الأسئلة الكثيرة، والتي يريد الكثيرين الإجابة عليها.

ومازحت "يونس"، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، على شاشة "دي إم سي"، " إنتي قهوتك إيه"، فردت قرينة الرئيس: " قهوتي مضبوط"، فيما جاوبت إسعاد يونس بأن قهوتها "زيادة".

كما تحدثت قرينة الرئيس عن معرفتها بالرئيس عبدالفتاح السيسي: "إحنا قرايب، والدتي تبقى خالة والدته، بطبيعته هادي شوية".