قرينة الرئيس عن سر اختياره لها كزوجة: "عاوزها مسؤولة"

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سبب اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها كزوجة له، وقالت قرينة الرئيس إنها إنسانة هادئة الطباع ومعروفة في العائلة بهودئها، وهو كان شخصا جادا وله رأي مميز.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي أنفردت به شبكة قنوات "DMC"، أنها تحدثت معه لمعرفة سبب اختياره لها "كانت وجهة نظره هيبقى ظابط ومش هيكون موجود في البيت وعاوز مراته تكون قد المسؤولية".

وأكدت قرينة الرئيس أنَّ زوجة ضابط الجيش وضابط الشرطة متحملة المسؤلية كلها لأنها تبقى أبا وأما، مضيفة: "لكن هو مكانش منفصل عننا، كان في تواصل بينا دائم وكان متابعا لأسرته".