عاجل.. الحكومة: قانون ولائحة العمل الأهلي يستبدلان "السجن" بـ"الغرامة"

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يخلو من العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، تعقيبا على إقرار الحكومة للائحة التنفيذية للقانون في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القانون ولائحته استعاضا عن العقوبات السالبة للحرية بفرض عقوبات مالية "غرامات"، على مخالفة أعمال القانون.

وشدد على أنه تشجيعا لاستدامة العمل الأهلي بمصر، حصر القانون ولائحته حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق، دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي.