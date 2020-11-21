القباج: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منتصف ديسمبر

نفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشائعات التي ترددت حول توقف صرف معاش برنامج "تكافل وكرامة"، مشددة على أن معاييره لم تتغير، وأنه يهتم بقطاعي الصحة والتعليم.

ولفتت في الوقت ذاته، إلى أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أكثر من أسبوعين، وقبل نهاية العام سيجرى إطلاقها، وتحديدًا في موعد أقصاه منتصف ديسمبر المقبل.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف مليار جنيه للأسر التي لا يغطيها البرنامج، وبالتالي فإنها حصلت على خدمات تمويل وتعليم.

وتابعت: "نعمل في إطار برنامج فرصي وبرنامج وعي لزيادة التوعية، ونهتم بالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والأصول الانتاجية على غرار ما يحدث في المبادرة الرئاسية لإحياء النول المصري ومبادرة صيادي مصر، وبالتالي فنحن نركز على الحرف لمعرفة مشكلاتها لتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية".

وأوضحت: "منتظرون تقديم قانون الدعم النقدي الموحد، وسيراجعه مجلس الوزراء في أوائل الشهر القادم وسيضم تكافل وكرامة وكل المساعدات الاجتماعية المقننة وسندشن قاعدة بيانات مشتركة ما بين الجهات الحكومية ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في قاعدة بيانات واحدة لجمع كل الأسر التي تحصل على دعم من الحكومة أو الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الدينية".