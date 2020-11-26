لمشاهدة نهائي القرن أرضيا.. أسعار الإريال وكيفية إعداده في المنزل

ينتظر غدا الجمعة، عشاق الدائرة المستديرة في التاسعة مساء، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي ونادى الزمالك على استاد القاهرة الدولي، على أن تنقل المباراة عبر عدد من القنوات.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أن المباراة ستكون بدون حضور الجماهير بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأن المباراة ستذاع عبر البث الأرضي.

وعليه، تستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الإريال وكيفية إعداده في المنزل.

أماكن بيع الإريال الديجيتال

يتم بيعه في منطقة باب اللوق، وفي منافذ الهيئة الوطنية للإعلام.

أسعار بيع الإريال الديجيتال

يباع الإريال بسعر من 400 إلى 700 جنيه، ويستخدم بعد ذلك في نقل الكثير من الأحداث الرياضية بالتقنية الرقمية (HD).

أسعار الإريال العادي

اختلفت أسعار إريال التليفزيون الأرضي بمحال الأدوات الكهربائية بمنطقة باب اللوق ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف النوع والجودة.

طرق صناعة إريال في المنزل

بالـ"كانز"

يمكن استخدام الـ"كانز" كوسيلة لاستقطاب القنوات الأرضية للتليفزيون المصري، وذلك من خلال شرح قدمه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "هتجيب سلك دش عادي وتحط فيه الصمولة بتاعته زي اللي محطوطة في الريسيفر تمام، وتجيب وصلة صغيرة عشان تحول من دش لأرضي، قطعة كده اسمها (RF)، وهتلاقيها بقت معروفة دلوقتي".

وأكمل: "بعدها وصل في التليفزيون، والطرف التاني هتشعّر السلك كده وتربط فيه كانزاية، وتسيب السلك النحاسي اللي جوا عريان كده، وبعدها ابحث عن القنوات الأرضية من التليفزيون هيجيلك كله".

إريال بسيط بأدوات منزلية

وعرضت قناة "إبداع" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، طريقة أخرى مبسطة لعمل أقوى إريال استقبال للقنوات الأرضية باستخدام أدوات منزلية بسيطة.

إريال أرضي بـ"غطاء حلة"

وصف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة غريبة، باستخدام "غطاء الحلة"، لاستقبال القنوات الأرضية التي تعرض لقاءات البطولة الأم في "الماما أفريكا".

"براءة اختراع".. هكذا وصف أحد الحسابات على "فيس بوك"، طريقة استخدام "غطاء الحلة" لعمل إريال منزلي، وحدد الأدوات المطلوبة في منشور، قائلًا: "غطاء حلة - قطعة سلك صغيرة (من بتاع الدش) - جاك".

وشرح طريقة التركيب: "ركبوا الجاك في السلك، وبعدين ركبوا غطاء الحلة في طرف السلك النحاس، وبعدها لفو السلك على الغطاء من فوق، ووصلوا الجاك بالتليفزيون، واعملوا بحث هتظبط الصورة معاكم"، واستكمل: "واتفرجوا على الكان براحتكو بأحلى صورة".

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يصل فيها 4 فرق من دولتين فقط للتصفيات في دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك بوصول فريق الرجاء المغربى وفريق الوداد المغربى، وفريق الأهلى المصرى وفريق الزمالك المصرى إلى تصفيات الدور نصف النهائى في دورى أبطال افريقيا.