رغم تسجيل 61 مليون إصابة بكورونا.. ملايين يرفضون الحصول على اللقاحات

تسابق شركات الدواء العالمية الزمن لطرح لقاحاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب61 مليون شخصا في العالم حتى الآن، وأودى بحياة مليون ونصف مليون آخرين، وتسعى الدول إلى توفير كميات كافية من اللقاحات تضمن وقوفها أمام تفشي الفيروس التاجي.

وفي الوقت الذي ينتظر العالم حملات التطعيم ضد "كوفيد -19"، هناك البعض لا يفضلون التطعيم بل يصل الأمر إلى حد الرفض، حيث أظهر استطلاع رأي أجراه معهد الأبحاث "SWG" الإيطالي، إن نحو 40% من الإيطاليين غير متحمسين لتلقي اللقاح، وذلك بسبب تنوع اللقاحات.

وقال أحد الذين شملهم الاستطلاع: "شخصيا، أحاول أن أفهم الاختلافات بينها، لدي شكوك فيما يتعلق بالمعلومات المتوفرة، ولم يتضح بعد أي واحد منها يجب أخذه"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا، عن حملة تلقيح ضخمة سيتم إطلاقها في يناير، في بلاده التي تعد إحدى أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا.

وفي السويد، قرر مجموعة من المواطنين عدم الحصول على لقاحات "كوفيد 19"، خوفا من تكرار تجربة لقاح فيروس "H1N1"، في عام 2009، حينما حضّت السلطات الصحية المحلية السويديين على الخضوع على أساس طوعي للقاح ضدّ إنفلونزا الخنازير هو "باندمريكس" من إنتاج المختبر البريطاني "لاكسو سميث كلاين"، وبالفعل لبّى النداء أكثر من 60 في المائة من السكّان، ولكن أصيب مئات الأشخاص، وأغلبهم من الأطفال والبالغين الشباب بمرض النوم القهري نتيجة الآثار الجانبية للقاح، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت شابة أصيبت بحالة مرضية من النوم المفرط إثر لقاح ضدّ إنفلونزا الخنازير: "لا أوصي بتاتاً بالخضوع للقاح طوّر على عجل، سأنتظر 5 سنوات للتلقيح عندما تصبح الأخطار معروفة".

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد "نوفوس" للأبحاث، أن أكثر من ربع السويديين 26% يرفضون الحصول على لقاح كورونا، في حين لم يحسم 28 % من السكّان أمرهم بعد، وينوي أقلّ من نصف السويديين، 46 % الخضوع لأحد اللقاحات المضادة لـ "كوفيد 19"، والمرتقب تسويقها مطلع 2021.

وبالرغم من ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة، أظهر استطلاع رأي لمؤسسة "جالوب"، أن أكثر من ثلث الأمريكيين قالوا إنهم لن يحصلوا على لقاح "كوفيد-19" في الوقت الراهن، حتى لو كان مجانيًا، وتمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير، وهو ما يعكس مخاوف حقيقية من الآثار الجانبية من اللقاحات.