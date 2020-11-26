فصل عدد من الطلاب بجامعة سوهاج لمخالفة "إجراءات كورونا"

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اتخاذ الإجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب، تجاه عدد من الطلاب، مقيدين بثلاث كليات بالجامعة، لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني، بأعضاء اللجنة العليا للازمة.

وأكد عزيز، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة العليا لأزمة كورونا، ستطبق كل الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحا أن الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، أصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، وجرى تطبيق القانون بحقهم، مناشدا جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بالتعاون مع أعضاء اللجنة والالتزام بكل الإجراءات التي تقرها من أجل تحقيق السلامة للجميع.