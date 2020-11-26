السودان: إصابات بفيروس كورونا بين كبار موظفي مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء السوداني، أنه تم إجراء فحص لمخالطي وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الذي ثبُتت اصابته في وقت سابق بفيروس كورونا، لافتا إلى أن من ضمن من خضعوا للفحص، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومستشاريه ومساعديه.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، فيما جاءت النتيجة إيجابية لكل من داليا الروبي، مستشار الإعلام بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحمود حسنين، مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب رئيس مجلس الوزراء، ويوسف البشير، مدير مكتب وزير شئون مجلس الوزراء، وستة عشر من موظفي رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح أن المصابين يتلقون العلاج، وهم جميعاً بصحة جيدة، وتجري عملية التتبع والفحص لكل من خالطهم.