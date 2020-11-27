"مستورة" تخلع ملابسها بالكامل أمام سيرك بورسعيد هربا من الشرطة

فوجئ رواد السيرك القومي بمدينة بورسعيد بفتاة في العشرينيات من عمرها، تقوم بخلع ملابسها بالكامل، بعد تراشق بالألفاظ مع رجال الشرطة، الأمر الذي لم يفهمه المارة للوهلة الأولى، قبل أن ينجح رجال الأمن في ضبط الموقف، ليبقى السؤال ما الذي جعل هذه الفتاة تتعرى؟

ووفق مصدر أمني، فالفتاة تدعى مستورة عطية، 23 عاما، متسولة بشارع طرح البحر بحي الشرق، ولديها خلافات سابقة مع رجال لجنة حماية الطفل التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بعد أن نفذت خبيرة اجتماعية قرار نيابة الطفل بوضع طفل رضيع كانت المتسولة تستغله في التسول، وبالفعل تم نقل الطفل إلى مؤسسة رعاية الطفل لتعرضه للخطر أكثر من مرة.

وبحسب المحضر رقم 2646 لسنة 2020 إداري شرق، أوضحت ناهد عبد الرازق، خبيرة اجتماعية بنيابة الطفل بمحكمة بورسعيد الابتدائية، أن سيدة تدعى مستورة تقف بشارع طرح البحر أمام القرى السياحية بصحبة زوجها وابنة شقيقتها وطفل رضيع، وخلال مرور لجنة الطفل برئاسة العميد نعمان على رئيس حي الشرق، رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ببورسعيد التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، تبين أن السيدة تتعاطى المواد المخدرة وأنها وضعت طفل رضيع بجوار إناء به فحم مشتعل، كما كانت تستغل طفلة أخرى، هي ابنة شقيقتها، كما عرضت 4 أطفال ليسوا أبناءها سابقا للتسول، لأنها تستخدم الأطفال في التسول والاحتكاك بالناس والتمسح بهم لجلب المال وتعرضهم للخطر.

وأضافت ناهد، "بالتالي تم إصدار قرار من نيابة الطفل بإيداع الرضيع والطفلة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ببورسعيد حفاظا علي أمن وسلامة وصحة الأطفال، طبقا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وحمايته من الخطر".

وتضيف الخبيرة الاجتماعية، "كان رد فعل مستورة أن قطعت ذراعها بقطعة زجاج كانت بحوزتها، وادعت أن رئيس حي الشرق هو من هاجمها، لتبين كذبها بعد أن صور أحد المارة فيديو لها في الشارع وهي تقطع ذراعها.

وتابعت ناهد، بأنها خلال دخولها وأسرتها إلى السيرك فوجئت بمستورة تعتدى عليها وسط الجمهور، فتصدى لها أمن السيرك وتم إبلاغ النجدة، فخلعت ملابسها بالكامل أمام المارة، قبل أن يصطحبها رجال الشرطة إلى القسم.

وتؤكد السيدة ناهد عبد الرازق، أنها استغاثت باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصفته رئيس اللجنة العليا لحماية الطفولة- فرع بورسعيد، التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ لحماية الأطفال المشردين من استغلال المتسولين لهم حيث ينتشرون في بورسعيد وعند القيام بعملنا يتعدون علينا ونتعرض للخطر.