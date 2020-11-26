الغضبان: أشكر السيسي على التأمين الصحي الشامل نيابة عن أهل بورسعيد

توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالشكر لجيش مصر الأبيض، الذي جعل من محافظة بورسعيد قاطرة تنمية مصر في الصحة، موجها الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة "شرف لينا يكون ملحمة العمل والكفاح والتنسيق والتعاون بين كل أجهزة الدولة والتي كان يقودها رئيس الوزراء على أرض بورسعيد وكانت الدينامو المحرك لهذه المجموعة وزيرة الصحة فكل الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد".

وأضاف الغضبان خلال مؤتمرا صحفيا عقد منذ قليل ببورسعيد، "منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد لم تكن لتخرج للنور إلا بجرأة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التي كافحت وعملت وجمعت مجموعة عمل وعملت الخلطة السحرية وجمعت وزارة الصحة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص وعملت منظومة متناغمة ومتكاملة وأدت أن المواطن بمحافظة بورسعيد يحس بنعمة الصحة التي صانتها العناصر الإدارية ومنظومة التأمين الصحي الشامل وجيش مصر الأبيض، وقادها وأصر على تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالنيابة عن أهل بورسعيد بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد".

وتابع الغضبان: "كلنا في بورسعيد حسينا بالرضا الكامل عن هذه المنظومة والتي كانت حلم من أحلام كل المصريين وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ونجحنا وتم تنفيذها بقيادة ومهارة عظيمة جدا".

واستكمل الغضبان: "بقدم كل الشكر لجيش مصر الأبيض وكل يوم بمر بمستشفيات ووحدات صحية ببقى فخور بيهم جدا وبحس إني أنا وأهلي في أيد أمينة فعلا، الأيد اللي عملت أكثر من 40 ألف عملية في عام واحد، الإيد اللي قضت على قوائم الانتظار وخلقت مستوى الرضا لدى كل مواطن بورسعيدي واللي خلو محافظ بورسعيد الأفضل على مستوى العالم العربي".