ابنة خيري شلبي عن ذكر قرينة الرئيس "الوتد": رواية ممتدة المفعول

تحدثت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها تحب قراءة الروايات والكتب، سواء القديمة أو الحديثة، من بينها ذاكرة موسوعة "مصر القديمة" لسليم حسن، ورواية الأيام لطه حسين، وعبقرية عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد للعقاد، معقبة: "قصص جميلة وحكايات كان فيها استفادة جامدة جدا".

وأضافت "السيسي"، في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن رواية "الوتد" لخيري شلبي، تمثل شخصية المرأة المصرية الريفية بتحملها للمسؤولية، متابعة: "مثل حلو، الستات كلها بتحب نفسها في الشخصية دي".

ابنة خيري شلبي: الأعمال المحاكية للواقع المحلى تعيش طويلًا

وتعليقًا على كلام قرينة الرئيس عن رواية "الوتد"، قالت ريم خيري، ابنة الكاتب والروائي الراحل خيري شلبي، إن رواية "الوتد" عمل أدبى ممتد المفعول، لأنه اعتمد على عدة أفكار بين السطور يُمكن أن تعيش وقتا طويلا، وهو الفرق بين الروايات المقتبسة من أعمال أجنبية، والأعمال المحاكية للواقع المحلى الذى نعيشه جميعًا.

وعن ذكر السيدة انتصار السيسي لوالدها ورواية "الوتد"، أوضحت "ريم" لـ"الوطن"، أنه يدل على أنها سيدة مثقفة وواعية لما يدور حولها وقادرة على فهم الفرق، وتمنت أن تكون فرصة لتوجيه المنتجين لإعادة إنتاج الأعمال الأدبية للكتاب المصريين.

وأشارت ابنة خيري شلبي، أن والدها لديه أكثر من 80 كتابا، إذا تم تحويلهم لأعمال فنية، ستذهب بمصر لمكانة بعيدة عن أقرانها.

وقالت السيدة انتصار، خلال حوارها مساء الخميس، إن أسرة الرئيس كانت تقيم في الجمالية، "نحن كنا في شارع الجيش، وكنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة.. والجيران كان لها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، ولو فيه مناسبة سعيدة كلهم يتكاتفون ويقفون مع بعضهم وكذلك في المناسبات غير السعيدة ويعملون ألف حساب.. وهذه الأمور ضمن الأشياء التي أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، حيث يرى أن الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء ولا تفكر في نفسها بل في إن الأسرة تكون سعيدة".

وعن دبلة الخطوبة، قالت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، :"لازلت ارتدى نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتما بدلًا من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محلات في الخان وكان هناك محلات فضة كثيرة .. واختار له خاتم جميل".