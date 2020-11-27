بعدما أكدت انتصار السيسي بأنه أصعب يوم في حياتها: 8 مشاهد من 30 يونيو

أكدت السيدة انتصار السيسي، أن أصعب يوم في حياتها، كان يوم 30 يونيو، مضيفة: "كنت بين حاجتين الفرحة لمصر والخوف على أسرتي فهو كان يوم صعب".

جاء ذلك خلال حوار قرينة الرئيس مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC".

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز 8 مشاهد حدث يوم 30 يونيو، حينما انتفض الشعب المصري وثار على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي جاءت كالتالي:

1- انطلقت الشرارة الأولى للثورة يوم 30 يونيو عام 2013، بتوقيع المصريين استمارة تمرد، حيث انتشرت الحملة في كل المحافظات تحت شعار "انزل 30 يونيو عشان مصر"، و"نزول 30 يونيو واجب وطني".

2- خرج فيها جميع أطياف الشعب المصري، بعدد تخطى الـ 30 مليون مواطن، حسب الخبراء، لإنهاء حكم الإخوان من مصر، وتوافد المصريون في مشهد أسطوري لا مثيل له في العالم مطالبين بعزل مرسي، مرددين عبارات "تحيا مصر ارحل".

3- وقفت القوات المسلحة في صف المصريين، وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا في 1 يوليو، بإمهال الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب المصري، موضحة أنه اذا لم تنفذ المطالب سوف تعلن عن خارطة المستقبل بمشاركة جميع الأطراف السياسية والوطنية.

4- في يوم 3 يوليو انتهت مهلة القوات المسلحة، فتوافد المصريون مرة أخرى في ميادين مصر، حيث ترقبوا بيان وزير الدفاع آنذاك الفريق عبدالفتاح السيسي، وما ستسفر عنه الأحداث في ظل اجتماع بين شيخ الأزهر والبابا تواضروس، مع قيادات دينية وسياسية، وما تردد حول تحرك القوات المسلحة لإعلان خارطة الطريق.

5- خرج السيسي وأعلن بيان 3 يوليو، الذي أكد فيه تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بمهام الرئيس مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية.

6- عقب عزل محمد مرسي، تجمهر المصريون في الميادين رافعين الإعلام وسط الأغاني الوطنية في جميع المحافظات، معبرين عن فرحتهم باستجابة القوات المسلحة لمطالبهم الشعبية.

7- شارك الجيش الشعب المصرى فرحته بخلع "مرسى" من الحكم، وتحقيق انتصار كبير على الجماعات الإخوانية.

8- كان تحليق الطائرات في سماء ميدان التحرير ورسم علم مصر، من أبرز المشاهد، فى ملحمة لونية رائعة تجمع بين الأبيض والأحمر والأسود الألوان التى أثارت روح الحماسة فى نفوس المصريين.