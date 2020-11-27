أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020.. مستقر مقارنة بأمس

استقرت أسعار الذهب بسوق الصاغة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أن شهد ارتفاع ملحوظ بنهاية تعاملات مساء أول أمس، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، نتيجة لما أحدثه ماراثون الانتخابات الأمريكية من تغيير في الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 898 و901 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 786 و788 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6288 و6304 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وارتفع سعر الأوقية إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس، ثم نزل لنحو 1900 دولار، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.

ويتوقع المستثمرون زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، متأثرة بالبيانات الاقتصادية الضعيفة وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات العديد من الدول لطرح حزم تحفيز اقتصادي جديدة، ما يترتب عليه زيادة في معدلات التضخم وانخفاض في سعر الدولار مقابل ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

ووصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، حيث وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

ووجه أحد تجار الذهب عدد من النصائح للمستثمرين بالحرص على شراء السبائك الذهبية، والبعد قدر الإمكان عن شراء المشغولات الذهبية، والتي تتأثر عند بيعها بثمن المصنعية، كما يجب أن تكون ذات عيار 24، ولتجنب ارتفاع قيمة المصنعية، يمكن تفادي ذلك بشراء الغوايش في حالة اللجوء إلى المشغولات الذهبية، لأنها أقل مصنعية من المشغولات الأخرى، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر حسب تقديره.

ويلجأ الكثير إلى الأونلاين عند الشراء، ما يعرضهم إلى النصب في كثير من الأحيان، عند بيع المصوغات الذهبية أونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أي فواتير أو إثبات على عيار السبيكة.